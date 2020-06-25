Белгорордские спасатели пришли на помощь черному коту

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:17:37+03:00

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Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу Алексеевского городского округа поступил от очевидцев «происшествия». Звонившие рассказали, что в микрорайоне Опытная станция города Алексеевка, в районе дома № 18, на дереве сидит черный котенок и не может спуститься. Жители дома попытались приманить кота едой, но их затея провалилась. Тогда и было принято решение вызвать спасателей, так как котенок жалобно мяукал на всю округу.

Вскоре приехал дежурный караул пожарно-спасательной части №16. Спасатели с помощью трехколенной лестницы подобрались к животному и сняли котенка с дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU