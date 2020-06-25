Коронавирус унес жизни еще двух белгородцев

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:42:57+03:00

Как сообщает оперштаб Белгородской области, число умерших достигло 45 человек

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Представители департамента здравоохранения Белгородской области сообщают о двух скончавшихся вчера пациентах с подтверждённым COVID-19.

К сожалению, врачи белгородской горбольницы №2 не смогли отвоевать у болезни 70-летнего жителя Старооскольского городского округа и 58-летнего жителя Шебекинского городского округа.

Итоги вчерашнего дня в регионе таковы: всего за период пандемии зафиксировано 4 189 заболевших, из которых 581 госпитализирован и 34 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

Но немного обнадеживает статистика о числе жителей Белгородчины, победивших вирус: за минувшие сутки выздоровело 87 человек (против 63 по данным от 23 июня).

ИСТОЧНИК KP.RU