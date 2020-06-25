Коронавирус унес жизни еще двух белгородцев
Представители департамента здравоохранения Белгородской области сообщают о двух скончавшихся вчера пациентах с подтверждённым COVID-19.
К сожалению, врачи белгородской горбольницы №2 не смогли отвоевать у болезни 70-летнего жителя Старооскольского городского округа и 58-летнего жителя Шебекинского городского округа.
Итоги вчерашнего дня в регионе таковы: всего за период пандемии зафиксировано 4 189 заболевших, из которых 581 госпитализирован и 34 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.
Но немного обнадеживает статистика о числе жителей Белгородчины, победивших вирус: за минувшие сутки выздоровело 87 человек (против 63 по данным от 23 июня).
ИСТОЧНИК KP.RU