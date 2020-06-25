2020-06-25T10:16:49+03:00
Общество

В Чернянском районе Белгородчины у владелицы магазина изъяли табачную продукцию без акциза

Конфискованный товар уничтожат, а правонарушительница заплатит 10 тысяч штрафа
Ирина ТАРАСОВА
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В Чернянском районе Белгородчины у владелицы магазина изъяли табачную продукцию без акцизаВ Чернянском районе Белгородчины у владелицы магазина изъяли табачную продукцию без акцизаФото: "КП" Архив
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В Чернянском районе судебные приставы конфисковали табачные изделия из магазина. Сигареты продавались без акциза. Директор магазина, которая реализовала безакцизный товар, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КоАП РФ. Теперь она должна оплатить штраф в размере 10000 рублей. Конфискованный товар передан для уничтожения.

Судебный пристав изъял более 180 пачек табачных изделий республики Беларусь, на которых отсутствовали акцизные марки («Аризона» 6 пачек, 32 пачек «Корона стиль», 40 пачек «Корона 24» желтого цвета, «Бонд компакт» - 10 пачек, «Ротманс» - 10 пачек, «NZ Safari» - 10 пачек, «Parlament» - 10 пачек, «Корона 24» голубого цвета - 35 пачек , «Корона слим» - 8 пачек). Затем безакцизный товар был передан в Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях для уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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