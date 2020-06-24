На Белгородчине обнаружено 2 артиллерийских снаряда

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:03:23+03:00

Прошло более 75 лет, но зачистка территории все еще продолжается

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Земля Белгородской области переполнена снарядами со времен великой битвы на Курской дуге и крупнейшего в истории всех войн танкового сражения под Прохоровкой. Прошло более 75 лет, но зачистка территории все еще продолжается. На днях в поселке Комсомольский Прохоровского района дорожные рабочие во время облагораживания обочины дороги нашли артиллерийские снаряды 50 и 75 мм.

Рабочие незамедлительно вызвали спасателей на место происшествия. Взрывотехники Поисково-спасательной службы Белгородской области осторожно изъяли боеприпасы и уничтожили на специальном полигоне.

Взрывотехники Поисково-спасательной службы напоминают: обнаружив подозрительный предмет, напоминающий боеприпас, нужно обозначить место находки и сообщить об этом по номеру 112 или представителю власти.

ИСТОЧНИК KP.RU