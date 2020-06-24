2020-06-24T10:07:26+03:00
Общество

Белгородские семьи с детьми до 16 лет получат дополнительно по 10 тысяч рублей

С июля на каждого ребенка начнут перечислять деньги в беззаявительном формате
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские семьи с детьми до 16 лет получат дополнительно по 10 тысяч рублей.Белгородские семьи с детьми до 16 лет получат дополнительно по 10 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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В июле единовременную выплату начнут выплачивать родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. Размер выплаты, согласно указу президента, составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям. Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей.

Отметим, что родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

При этом родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев, так как соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Напомним, что с начала с апреля выплаты по указу президента в России уже получили почти 19 млн семей, которые воспитывающих 25,5 миллионов детей. Общая сумма выплат достигла 274 миллиардов рублей. В Белгородской области семьи получили около 3 миллиардов рублей на более чем 256 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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