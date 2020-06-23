2020-06-23T19:16:17+03:00
Происшествия

Губкинец украл из дома пенсионерки колбасу, хлеб, тушенку и посуду

Продукты мужчина съел, а похищенную утварь правоохранители нашли у него дома
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Похищенную посуду губкинец планировал использовать в домашнем хозяйстве.Похищенную посуду губкинец планировал использовать в домашнем хозяйстве.Фото: "КП" Архив
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С заявлением о краже из дома в полицию Губкина обратилась 63-летняя женщина. Из жилища пенсионерки пропали кухонная утварь и продукты питания.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний судимый мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался тем, что хозяйки не было дома. Разбив окно, он забрался в дом и похитил колбасу, хлеб, банку тушенки и посуду на сумму около трех тысяч рублей.

По словам подозреваемого, продукты он съел, а утварь, которую мужчина планировал использовать в домашнем хозяйстве, правоохранители у него изъяли.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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