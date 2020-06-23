2020-06-23T18:00:31+03:00
Общество

На Белгородчине на фасаде пожарно-спасательной части №16 появилась памятная табличка в честь ветеранов ВОВ

Памятная табличка посвящена ветеранам пожарной части Алексеевки
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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В честь 75-летия Великой Победы сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области в торжественной обстановке открыли памятную табличку на фасаде пожарно-спасательной части № 16 Алексеевки. Памятная табличка посвящена ветеранам пожарной охраны: начальнику Алексеевского профессионального пожарного отряда и участнику Курской битвы Ивану Григорьевичу Бородаенко, пожарному профессиональной пожарной части № 1 Порфирию Григорьевичу Ткаченко, старшему водителю профессиональной пожарной части № 1 Петру Ивановичу Овчаренко, водителю, мастеру ГДЗС профессионального пожарного отряда Алексеевки Михаилу Сергеевичу Вовченко, кладовщице профессиональной пожарной части № 1 Лидии Сергеевне Вовченко.

На торжественной церемонии открытия присутствовали сотрудники и работники федеральной противопожарной службы, глава администрации Алексеевского городского округа Станистав Сергачев, секретарь совета безопасности Алексеевского городского округа Дмитрий Демиденко, военный комиссар Алексеевки Алексеевского и Красненского района Белгородской области Виталий Пищальченко, председатель совета ветеранов Алексеевского городского округа Юрий Бондаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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