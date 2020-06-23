2020-06-23T12:26:14+03:00
Общество

В Белгородской области из-за непогоды деревья упали прямо на линии электропередач

На ликвидацию последствий выехали региональные пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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На хуторе Никольском и в селе Проходное Корочанского района во время непогоды деревья упади прямо на линии электропередач. Об этом очевидцы сообщили в Главное управление МЧС России по Белгородской области. К месту падения деревьев незамедлительно были направлены бригады районных электрических сетей для ликвидации последствий. В течение полутора часов упавшие деревья были убраны.

В селах Сафоновка Корочанского района, Демидовка Краснояружского района и Выезжее Ивнянского района из-за сильного ветра деревья упали на газовые трубы. При этом отключение газоснабжения не последовало. К месту незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей и бригады аварийной газовой службы для ликвидации последствий происшествия.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгороде на улице Некрасова дерево упало на проезжую часть, повредив при этом два автомобиля «Форд Мондео» и «Ниссан Теана», которые в это время ехали по дороге. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. К месту вызова были направлены оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Белгорода, спасатели Белгорода и представители МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Они распилили упавшие деревья и убрали их с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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