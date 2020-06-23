2020-06-23T11:20:42+03:00
Общество

На улицах Белгорода энергетики заменят 4000 светильников на светодиодные

Модернизация наружного освещения затронет 22 центральные улицы, шесть кольцевых и транспортных развязок, три автомагистрали и микрорайон ИЖС Юго-Западный
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к масштабной модернизации наружного освещения Белгорода. По контракту с администрацией города белгородские энергетики заменят на светодиодные четыре тысячи светильников с газоразрядными лампами и обеспечат 100-процентную управляемость наружного освещения посредством интеллектуальной автоматизированной системы.

Работы планируется выполнить в два этапа. На первом до 20 октября текущего года заменить первые две тысячи светильников, в рамках второго – еще две тысячи и таким образом до конца года полностью завершить проект.

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