Староосколец, мечтавший об иномарке, умыкнул у соседки старый «Ситроен»
С заявлением о пропаже автомобиля в полицию Старого Оскола обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что припарковала неподалеку от своей дачи стареньких «Ситроен», который был технически неисправен. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила пропажу машины. Ущерб, который понесла автовладелица, оценили в сумму порядка 150 тысяч рублей.
Полицейские вскоре вычислили предполагаемого вора. Им оказался проживающий по соседству 32-летний мужчина. По предварительным данным, увидев оставленную без присмотра машину, он отбуксировал ее к себе в гараж. По словам самого подозреваемого, он давно мечтал об иномарке, но средств не хватало. А тут такая удача! Машина, хоть и не новая, но под боком.
Правда, в ближайшее время мужчине, похоже, будет не до руля. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, за кражу в отношении него возбудили уголовное дело. Автолюбителю грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU