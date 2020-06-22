2020-06-22T21:19:36+03:00
Происшествия

Староосколец, мечтавший об иномарке, умыкнул у соседки старый «Ситроен»

Ближайшие пять лет автолюбитель рискует провести не за рулем, а в тюрьме
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области полиция быстро вычислила предполагаемого вора.В Белгородской области полиция быстро вычислила предполагаемого вора.Фото: "КП" Архив
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С заявлением о пропаже автомобиля в полицию Старого Оскола обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что припарковала неподалеку от своей дачи стареньких «Ситроен», который был технически неисправен. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила пропажу машины. Ущерб, который понесла автовладелица, оценили в сумму порядка 150 тысяч рублей.

Полицейские вскоре вычислили предполагаемого вора. Им оказался проживающий по соседству 32-летний мужчина. По предварительным данным, увидев оставленную без присмотра машину, он отбуксировал ее к себе в гараж. По словам самого подозреваемого, он давно мечтал об иномарке, но средств не хватало. А тут такая удача! Машина, хоть и не новая, но под боком.

Правда, в ближайшее время мужчине, похоже, будет не до руля. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, за кражу в отношении него возбудили уголовное дело. Автолюбителю грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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