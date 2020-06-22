В Старом Осколе автоинспекторы задержали таксиста, несколько раз за время поездки нарушившего ПДД

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:36:50+03:00

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Видео с автомобильного регистратора, на котором видно, как водитель такси опасно маневрирует по дороге, недавно появилось сразу в нескольких старооскольских пабликах. Сотрудника ДПС удалось найти нарушителя. Им оказался 34-летний мужчина.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении старооскольца составили сразу шесть административных материалов. Два – за неуплаченные в срок штрафы, и по одному – за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, не включенный поворотник, умышленное создание помех в дорожном движении и невыполнение требования об остановке перед стоп-линией или при запрещающем сигнале светофора. Дальнейшую судьбу автомобилиста определит суд.

К слову, за первые два нарушения могут наказать не только рублем, но и назначить административный арест – до пятнадцати суток. За остальные положены штрафы – в размере полутора тысяч рублей, пятисот рублей, от пяти до десяти тысяч рублей и восьмисот рублей.

Сам водитель в своем поступке уже раскаивается. Такую манеру вождения он объяснил тем, что, мол решил проучить водителя, который сначала подрезал его, а затем еще и отвесил несколько «комплиментов».

«Я осуждаю себя. Надо быть сдержаннее, особенно на дороге, и в случае конфликтной ситуации снизить градус накала», - цитирует водителя такси пресс-служба УМВД региона.

В завершении видеоролика, который опубликовала полиция, автомобилист, заверяет, что впредь будет аккуратнее и не станет нарушать ПДД, чего советует и другим участникам дорожного движения.

В отношении старооскольца составили сразу шесть административных материалов..

ИСТОЧНИК KP.RU