2020-06-22T17:40:53+03:00
Происшествия

В Алексеевке подозреваемый в убийстве отца при задержании оказал правоохранителям сопротивление

По предварительным данным, на пожилого мужчину набросился страдающий психическим расстройство сын
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Мать подозреваемого услышала крики о помощи.Мать подозреваемого услышала крики о помощи.Фото: "КП" Архив
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Сообщение о происшествии в одном из частных секторов города Алексеевки поступило в полицию днем 20 июня. По предварительным данным, 44-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, на огороде набросился на своего отца. Мать подозреваемого услышала крики о помощи. Однако оттащить сына от супруга ей не удалось. Мужчина нанес отцу несколько ударов по голове, в том числе фрагментом металлической трубы. От полученных травм 67-летний местный житель скончался.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Рогвардии. Предполагаемый злоумышленник находился в доме. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и попытался скрыться, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В итоге правоохранителям пришлось применить к мужчине физическую силу и наручнике. Подозреваемого задержали. В Алекссевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Белгородской области в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство», санкции которой предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы.

- В настоящее время подозреваемый помещен в стационар для оказания психиатрической помощи, следствие возбудило перед судом ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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