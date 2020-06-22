2020-06-22T16:28:25+03:00
Общество

За сутки белгородские сотрудники МЧС оказали помощь двум животным, попавшим в беду

Одно животное во время «спасательной операции» повредило лапу, пришлось доставить его в ветеринарную клинику
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Звонки в службу МЧС о помощи животным раздаются довольно часто. И, несмотря на то, что в МЧС нет специальной службы, которая оказывала бы помощь нашим меньшим братьям, спасатели всегда приходят на помочь. Так произошло и сегодня, когда помощь спасателей потребовалась попавшим в беду животным.

В 8 часов 36 минут в Единую дежурно-диспетчерскую службу обратились жители Старооскольского городского округа. Они просили снять с дерева кошку, которая взобралась практически на его макушку, при этом громко и жалобно мяукала. На помощь животному был направлен пожарный автомобиль с выдвижной трехколенной лестницей муниципальной пожарно-спасательной части № 59 и дежурная смена спасателей Старого Оскола. Операция по спасению животного завершилась успешно.

А вот сотрудникам МЧС Белгорода, когда приехали к месту вызова на улицу Князя Трубецкого и попытались выпутать животное, запутавшееся в ветках, пришлось доставить его в ветклинику. Сильно напуганная кошка, увидев автомобиль под деревом, спрыгнула и повредила при этом лапу. Пушистую пострадавшую укутали в одеяло и отвезли в ветеринарную клинику, где кошке оказали всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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