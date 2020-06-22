2020-06-22T11:37:39+03:00
Общество

Белгородские пограничники обнаружили контрабандные курительные смеси в приграничной зоне

В 9 коробках было по 160 пачек смесей без акцизных марок
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
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Во время очередного рейда по проверке территории в селе Мокрая Орловка Грайворонского района, находящееся в приграничной зоне, белгородские пограничники обнаружили в одном из нежилых помещений коробки с курительными смесями марки «Serbetli». Всего в этом помещении было выявлено 9 коробок. В каждой из них находилось по 160 пачек смесей в ассортименте, при этом никаких акцизных марок не было.

Всего пограничники выявили 1440 пачек контрабандных курительных смесей. Выявленную продукцию пограничники передали компетентным органам. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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