Белгородские пограничники обнаружили контрабандные курительные смеси в приграничной зоне
Во время очередного рейда по проверке территории в селе Мокрая Орловка Грайворонского района, находящееся в приграничной зоне, белгородские пограничники обнаружили в одном из нежилых помещений коробки с курительными смесями марки «Serbetli». Всего в этом помещении было выявлено 9 коробок. В каждой из них находилось по 160 пачек смесей в ассортименте, при этом никаких акцизных марок не было.
Всего пограничники выявили 1440 пачек контрабандных курительных смесей. Выявленную продукцию пограничники передали компетентным органам. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU