Белгородцы могут принять участие в полумарафоне «ЗаБег» онлайн и офлайн

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:07:57+03:00

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Масштабный полумарафон «ЗаБег» в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией проходит в два этапа: онлайн и офлайн. Принять участие в дистанционном старте белгородцы могут до 30 июня. Медали всем участникам онлайн забега доставят по почте. На сегодняшний день свое участие в «ЗаБеге» заявили более 2 тысяч человек.

Участие в дистанционном забеге предполагает, что каждый спортсмен может преодолеть выбранную дистанцию в любом городе, в любое время и в любом месте, даже у себя дома. Достаточно лишь зафиксировать результат при помощи спортивных часов или программы-трекера. После проверки результатов участник получит электронный сертификат и медаль по почте.

Отметим, что 2 августа 2020 года синхронный старт соберет более 100 тысяч участников в 85 регионах РФ. Почтовики также выставят на дистанцию свою команду из почти 1500 человек. Основная цель организаторов и партнеров мероприятия – объединить всю страну в популяризации здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU