2020-06-22T12:07:57+03:00
Спорт

Белгородцы могут принять участие в полумарафоне «ЗаБег» онлайн и офлайн

Медали участникам старта доставят прямо домой
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородцы могут принять участие в полумарафоне «ЗаБег» онлайн.Белгородцы могут принять участие в полумарафоне «ЗаБег» онлайн.
Изменить размер текста:

Масштабный полумарафон «ЗаБег» в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией проходит в два этапа: онлайн и офлайн. Принять участие в дистанционном старте белгородцы могут до 30 июня. Медали всем участникам онлайн забега доставят по почте. На сегодняшний день свое участие в «ЗаБеге» заявили более 2 тысяч человек.

Участие в дистанционном забеге предполагает, что каждый спортсмен может преодолеть выбранную дистанцию в любом городе, в любое время и в любом месте, даже у себя дома. Достаточно лишь зафиксировать результат при помощи спортивных часов или программы-трекера. После проверки результатов участник получит электронный сертификат и медаль по почте.

Отметим, что 2 августа 2020 года синхронный старт соберет более 100 тысяч участников в 85 регионах РФ. Почтовики также выставят на дистанцию свою команду из почти 1500 человек. Основная цель организаторов и партнеров мероприятия – объединить всю страну в популяризации здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцы могут принять участие в полумарафоне «ЗаБег» онлайн и офлайн
Белгородские пограничники обнаружили контрабандные курительные смеси в приграничной зоне
Где и когда в Белгородской области погаснут экраны телевизоров
Эксклюзивно в Wink второй сезон сериала «Пиарщица»: О чем не хотят говорить звезды
На Белгородскую область идут дожди с грозами
На Белгородчине растет производство щебня
В Белгороде столкнулись патрульный автомобиль и иномарка
В Белгороде за сутки COVID-19 подтвердили сразу у 17 человек
Под Белгородом произошло ДТП на железнодорожном переезде
Белгород присоединится к программе мероприятий в честь Парада Победы
Губернатор поздравил медиков Белгородчины с профессиональным праздником
В воскресенье, 21 июня, в Белгородской области в отдельных районах возможны ливни с градом
Губкинцы сами выберут территорию для благоустройства
Где перекроют движение в Старом Осколе
В Старом Осколе сотрудник одного из банков похитил деньги у пенсионерки
Двое белгородцев ответят за нападение на полицейских
В Головиновском поселении Белгородчины появится новая зона отдыха
Белгородские выпускники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 26 июля
На Белгородчине за нарушение противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность
В Алексеевке геронтоволонтеры привели в порядок могилы советских солдат
Белгородца осудили за сутенерство
Белгородец оплатил крупный долг по алиментам только после ареста банковских счетов
В Шебекинском округе благоустраивают памятники Великой Отечественной войны
В Белгородской области не заскучаешь: ожидается сильная жара, порывистый ветер и грозы
Белгородский чиновник дочерней компании РЖД осужден за крупную взятку