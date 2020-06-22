2020-06-22T08:47:06+03:00
Экономика

На Белгородчине растет производство щебня

Дробильно-сортировочная фабрика Лебединского ГОКа в мае достигла рекордного показателя
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Фото: Александр Белашов.Фото: Александр Белашов.
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Одной из четырех дробильно-сортировочных установок (ДСУ) было произведено более 163 тысяч тонн щебня, при плановом показателе 126,6 тысячи тонн в месяц. Такой результат достигнут впервые за всю историю фабрики.

На комбинате, входящем в компанию «Металлоинвест», поясняют: повысить производительность одной из установок удалось после проведения планового ремонта.

- Мы провели одновременную замену мелкой и средней конусных дробилок ДСУ. Это позволило перераспределить нагрузку между ними. Как результат – повышение выпуска готовой продукции с одного оборудования, – прокомментировал Геннадий Кругликов, начальник ДСФ Лебединского ГОКа. – На первый взгляд – не сложное технологическое решение, но очень результативное. Такие идеи появляются и реализуются благодаря вовлеченности, слаженной и ответственной работе всего коллектива.

Щебень от ЛГОКа традиционно пользуется большим спросом у потребителей. Всего дробильно-сортировочная фабрика комбината ежегодно производит его около 4,5 миллиона тонн.

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