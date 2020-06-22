На Белгородскую область идут дожди с грозами

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:35:03+03:00

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Как сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 22 июня, в Белгородской области сохранится облачная с прояснением погода. Как сообщают синоптики, в регион перемещается холодный атмосферный фронт, который принесет несколько остудит установившуюся жаркую погоду. В течении суток в области местами пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами.

Ветер — восточный его скорость может достигать 8-13 м/с. При грозах в некоторых районах области порывы — 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +15 до +20 градусов, днем от +22 до +27 градусов.

Глауное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в связи с сильными порывами ветра возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций. И советует белгородцам во время гроз с сильных ветров не находиться вблизи опасных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU