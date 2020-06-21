21 Июнь 2020 2020-06-21T16:10:04+03:00

В Белгороде за сутки COVID-19 подтвердили сразу у 17 человек. Фото: "КП" Архив

С начала пандемии в Белгороде заболело 755 человек

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По заболевания коронавирусной инфекцией среди муниципалитетов по прежнему «лидирует» Белгород. Только за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 жителей областного центра. Всего же с начала пандемии в Белгороде заболело 755 человек. 436 человек уже выздоровело. И, увы, 12 умерли.

За сегодняшний день, как сообщил областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе, число заболевших составило 3896 случаев. За минувшие сутки прибавилось 76 новых больных. На госпитализации находится 603 человека, 35 из них — в тяжелом состоянии. К счастью, за минувшие сутки смертельных случаев от заражения COVID-19 не зарегистрировано. И число умерших по прежнему составляет 41 человек.

Следом за Белгородом по числу заболевших следует Старооскольский городской округ. За сутки здесь коронавирусную инфекцию подтвердили у 6 человек. Всего же в округе с начала пандемии заболело 680 человек.

Отметим, что с начала истории заболевания в Белгородской области с самоизоляции сняты 18 506 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU