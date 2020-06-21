2020-06-21T12:41:17+03:00
Общество

Белгород присоединится к программе мероприятий в честь Парада Победы

День 24 июня начнется со «Звона Победы»
Ирина ТАРАСОВА
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Белгород присоединится к программе мероприятий в честь Парада Победы. Фото из открытых источников.Белгород присоединится к программе мероприятий в честь Парада Победы. Фото из открытых источников.
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Программу мероприятий в честь парада Победы, который пройдет по стране 24 июня, опубликовали на сайте горадминистрации областного центра. День начнется с акции «Звон Победы». А затем, в 12:00 в Белгороде, как и по всей стране, в течение минуты будет звучать гудок транспортных средств, к этим гудкам присоединятся также гудки предприятий города.

#ПОБЕДНЫЙМАРШ будет звучать в Парке Победы с 19:00 до 20:00.

Накануне, 23 июня, белгородцев приглашают вместе с детьми принять участие в украшении площади у музея-диорамы. Дети смогут нарисовать свой рисунок мелом. Взрослые могут поделятся снимками с хештегом #ЯРисуюМелом в социальных сетях с друзьями.

Непосредственно в день проведения Парада Победы в рамках проекта «Радость Победы» во дворах Белгорода пройдут концерты, прозвучат поздравления для ветеранов ВОВ. На Свято-Троицком бульваре, в парке Победы, а также у кинотеатра Победы и в городском саду прозвучат песни и стихи.

Напомним, что 9 мая Парад Победы был перенесен на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Во многих городах России Парад Победы пройдет 24 июня, а в Белгороде власти предложили провести парад Победы 12 июля в дни празднования годовщины Прохоровского сражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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