Губернатор поздравил медиков Белгородчины с профессиональным праздником

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:58:11+03:00

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С профессиональным праздником медиков Белгородской области поздравил губернатор Евгений Савченко. Глава региона, в частности, подчеркнул, что заслуги медицинских работников в наших непростые дни, бесценны.

Евгений Савченко на своей странице в социальной сети ВКонтакте, в частности. Написал: «В этом году все столкнулись с угрозой коронавируса. Вы – каждый на своем участке – держите оборону от коварной инфекции, спасая жизни и здоровье земляков. Вы – настоящие герои! Без ваших знаний, опыта, мужества и смелости мы оказались бы бессильны.

Главное, чего хотелось бы пожелать тем, кто ежедневно заботится о здоровье других, не забывать о здоровье своём. Пожалуйста, берегите себя! Успехов вам и огромного счастья!»

ИСТОЧНИК KP.RU