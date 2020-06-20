2020-06-20T18:18:52+03:00
Общество

В воскресенье, 21 июня, в Белгородской области в отдельных районах возможны ливни с градом

Температура воздуха днем составит 32 градуса тепла
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В воскресенье, 21 июня, в Белгородской области в отдельных районах возможны ливни с градом.В воскресенье, 21 июня, в Белгородской области в отдельных районах возможны ливни с градом.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По данным Белгородских синоптиков, 21 июня в Белгородской области сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах возможны ливни и град. Ветер восточной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью — 16-21 градусов тепла, днем — 27-32 градуса.

В связи с аномально жаркой погодой Главное управление МЧС России по Белгородской области настойчиво рекомендует белгородцам избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Если же теплового удара избежать не удалось, необходимо перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды.

Также спасатели напоминают, что во время засухи возрастает вероятность пожаров. При таких погодных условиях в лесу недопустимо: пользоваться открытым огнем; выжигать траву; разводить костры; оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воскресенье, 21 июня, в Белгородской области в отдельных районах возможны ливни с градом
Губкинцы сами выберут территорию для благоустройства
Где перекроют движение в Старом Осколе
В Старом Осколе сотрудник одного из банков похитил деньги у пенсионерки
Двое белгородцев ответят за нападение на полицейских
В Головиновском поселении Белгородчины появится новая зона отдыха
Белгородские выпускники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 26 июля
На Белгородчине за нарушение противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность
В Алексеевке геронтоволонтеры привели в порядок могилы советских солдат
Белгородца осудили за сутенерство
Белгородец оплатил крупный долг по алиментам только после ареста банковских счетов
В Шебекинском округе благоустраивают памятники Великой Отечественной войны
В Белгородской области не заскучаешь: ожидается сильная жара, порывистый ветер и грозы
Белгородский чиновник дочерней компании РЖД осужден за крупную взятку