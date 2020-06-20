20 Июнь 2020 2020-06-20T18:18:52+03:00

В воскресенье, 21 июня, в Белгородской области в отдельных районах возможны ливни с градом. Фото: "КП" Архив

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По данным Белгородских синоптиков, 21 июня в Белгородской области сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах возможны ливни и град. Ветер восточной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью — 16-21 градусов тепла, днем — 27-32 градуса.

В связи с аномально жаркой погодой Главное управление МЧС России по Белгородской области настойчиво рекомендует белгородцам избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Если же теплового удара избежать не удалось, необходимо перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды.

Также спасатели напоминают, что во время засухи возрастает вероятность пожаров. При таких погодных условиях в лесу недопустимо: пользоваться открытым огнем; выжигать траву; разводить костры; оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.

ИСТОЧНИК KP.RU