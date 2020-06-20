2020-06-20T14:24:45+03:00
Общество

Где перекроют движение в Старом Осколе

С сегодняшнего дня до конца лета закрыт железнодорожный переезд
Ирина ТАРАСОВА
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Где перекроют движение в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаГде перекроют движение в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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С 20 июня по 30 августа 2020 года будет ограничено движение автомобильного транспорта по путепроводу через железнодорожные пути по улице Комсомольская (в районе станции Старый Оскол) в направлении на северо-восточную часть города. Движение перекрыто связи с проведением ремонтных работ.

С 23 июня по 23 июля также будет прекращаться движение автотранспорта по внутриквартальной дороге в районе домов №1 и №2 микрорайона Горняк Старого Оскола. Об этом сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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