2020-06-19T15:53:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Белгородские выпускники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 26 июля

Область готовится к сдаче единого государственного экзамена в условиях COVID-19
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские выпускники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 26 июля.Белгородские выпускники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 26 июля.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Как в Белгородской области будет проходить сдача единого государственного экзамена в условиях COVID-19, на ежедневно проходящем брифинге рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева. В частности, она отметила, что само проведение экзаменов запланировано провести с 3 по 26 июля. При этом до 30 июня область должна провести все подготовительные мероприятия, вплоть до технической апробации самих пунктов проведения ЕГЭ. Их в регионе 36.

Уже составлен график технических проверок всех без исключения площадок. Эти проверки будут проходить с 18 до 30 июня,участвовать в них будут, в том числе, и выпускники.

Наталия Зубарева отметила:

- Выпускникам будет предоставлена возможность поучаствовать с соблюдением всех санитарных норм Роспотребнадзора, протестировать прохождение термометрии, ношение средств индивидуальной защиты.

Чиновник подчеркнула, что благодаря такому тестированию к моменту экзаменов будут подготовлены, как преподаватели, так и сами учащиеся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Головиновском поселении Белгородчины появится новая зона отдыха
Белгородские выпускники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 26 июля
На Белгородчине за нарушение противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность
В Алексеевке геронтоволонтеры привели в порядок могилы советских солдат
Белгородца осудили за сутенерство
Белгородец оплатил крупный долг по алиментам только после ареста банковских счетов
В Шебекинском округе благоустраивают памятники Великой Отечественной войны
В Белгородской области не заскучаешь: ожидается сильная жара, порывистый ветер и грозы
Белгородский чиновник дочерней компании РЖД осужден за крупную взятку
Старооскольская строительная организация заплатила долг и штраф за несвоевременную оплату
На вооружение белгородских добровольцев-пожарных поступило новое оборудование
Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего
Фитнес-центры, бассейны, аквапарк и ледовые арены Белгородской области начнут работать с 20 июня
Компания в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%
В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"
Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа
Гости из столицы отныне могут свободно въезжать в Белгородскую область
В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования
В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку
В Старом Осколе с территории сельхозпредприятия умыкнули семена зерновых
В Белгородской области по факту гибели семьи в ДТП возбудили уголовное дело
В Белгородской области водитель «БМВ» погиб, врезавшись в торговый центр
В Белгородском детском саду коронавирусом заболели двое малышей
Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля
В жару жители Разумного Белгородского района сидят без воды
У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка
В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей
В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП