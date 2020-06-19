Белгородские выпускники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 26 июля

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Как в Белгородской области будет проходить сдача единого государственного экзамена в условиях COVID-19, на ежедневно проходящем брифинге рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева. В частности, она отметила, что само проведение экзаменов запланировано провести с 3 по 26 июля. При этом до 30 июня область должна провести все подготовительные мероприятия, вплоть до технической апробации самих пунктов проведения ЕГЭ. Их в регионе 36.

Уже составлен график технических проверок всех без исключения площадок. Эти проверки будут проходить с 18 до 30 июня,участвовать в них будут, в том числе, и выпускники.

Наталия Зубарева отметила:

- Выпускникам будет предоставлена возможность поучаствовать с соблюдением всех санитарных норм Роспотребнадзора, протестировать прохождение термометрии, ношение средств индивидуальной защиты.

Чиновник подчеркнула, что благодаря такому тестированию к моменту экзаменов будут подготовлены, как преподаватели, так и сами учащиеся.

ИСТОЧНИК KP.RU