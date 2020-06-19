На Белгородчине за нарушение противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность
Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам, что на территории области действует особый противопожарный режим и призывает соблюдать правила пожарной безопасности. И предупреждает, что нарушители заплатят немалый штраф. В частности, для юридических лиц размер штрафа составляет от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Сотрудники МЧС проводят беседы с населением, профилактические рейды, раздают памятки о соблюдении пожарной безопасности и предупреждают, что за сжигание травы и мусора на территории Белгородской области существует административная ответственность.
Главное управление МЧС по Белгородской области отмечает: за поджог сухой травы, а также за различные нарушения требований пожарной безопасности, которые в той или иной мере могут явиться следствием или послужить причинами природных пожаров, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административных штрафов: на граждан в размере от 2000 до 4000 тысяч рублей; на должностных лиц от 15 000 до 30000 тысяч рублей; на юридических лиц от 200000 до 400000 тысяч рублей.
Кроме того, в условиях особого противопожарного режима предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU