На Белгородчине за нарушение противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:55:58+03:00

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Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам, что на территории области действует особый противопожарный режим и призывает соблюдать правила пожарной безопасности. И предупреждает, что нарушители заплатят немалый штраф. В частности, для юридических лиц размер штрафа составляет от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Сотрудники МЧС проводят беседы с населением, профилактические рейды, раздают памятки о соблюдении пожарной безопасности и предупреждают, что за сжигание травы и мусора на территории Белгородской области существует административная ответственность.

Главное управление МЧС по Белгородской области отмечает: за поджог сухой травы, а также за различные нарушения требований пожарной безопасности, которые в той или иной мере могут явиться следствием или послужить причинами природных пожаров, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административных штрафов: на граждан в размере от 2000 до 4000 тысяч рублей; на должностных лиц от 15 000 до 30000 тысяч рублей; на юридических лиц от 200000 до 400000 тысяч рублей.

Кроме того, в условиях особого противопожарного режима предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU