В Головиновском поселении Белгородчины появится новая зона отдыха

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:08:11+03:00

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Администрация Головиновского поселения активно сотрудничает с инициативными жителями. Регулярно проводятся сходы граждан, где обсуждаются возникающие проблемы, варианты их решения. На одной из таких встреч поступило предложение о благоустройстве на территории микрорайона Зарубино зоны отдыха. Чтобы претворить данную инициативу в жизнь, жителям было предложено организовать ТОС.

Еще одна проблема - на массиве нету продуктового магазина. Как объясняют сотрудники администрации, главная причина — отсутствие предпринимателей, желающих осуществлять на этой территории торговую деятельность. Отдел потребительского рынка комитета экономического развития администрации района предложил жителям, как временную меру, рассмотреть вариант выездной торговли.

Родителей 14 ребят, проживающих в микрорайоне Зарубино и обучающихся в Никольской СОШ, волновал вопрос доставки детей к месту учебы. В 2019-2020 учебном году организован подвоз учащихся школьным автобусом к месту учебы и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU