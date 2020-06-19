2020-06-19T13:18:39+03:00
Происшествия

Белгородца осудили за сутенерство

Впервые он был наказан по этой статье три года назад
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородца осудили за сутенерство.Белгородца осудили за сутенерство.
Изменить размер текста:

Жителя Белгорода осудили за услуги сутенера, причем это не впервые. Три года назад мужчину уже наказывали за организацию проституции. Тогда суд назначил штраф 300 тысяч рублей, однако белгородец его не выплачивал. Поэтому штраф заменили на обязательные работы, сообщила прокуратура Белгородской области.

Но и после этого белгородец продолжил бурную деятельность. По версии следствия, он 15 раз привозил женщин для оказания интимных услуг в бани и сауны Белгорода и Белгородского района. За свои услуги получал от 500 до 1000 рублей вознаграждения. Кроме того, брал плату с проституток, а также арендовал квартиры для их встреч с клиентами.

Когда правоохранительные органы задержали сутенера, он признал свою вину. Суд признан 35-летнего белгородца виновным в совершении преступления, предусмотренного УК России - организация занятий проституцией и назначил ему год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алексеевке геронтоволонтеры привели в порядок могилы советских солдат
Белгородца осудили за сутенерство
Белгородец оплатил крупный долг по алиментам только после ареста банковских счетов
В Шебекинском округе благоустраивают памятники Великой Отечественной войны
В Белгородской области не заскучаешь: ожидается сильная жара, порывистый ветер и грозы
Белгородский чиновник дочерней компании РЖД осужден за крупную взятку
Старооскольская строительная организация заплатила долг и штраф за несвоевременную оплату
На вооружение белгородских добровольцев-пожарных поступило новое оборудование
Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего
Фитнес-центры, бассейны, аквапарк и ледовые арены Белгородской области начнут работать с 20 июня
Компания в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%
В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"
Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа
Гости из столицы отныне могут свободно въезжать в Белгородскую область
В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования
В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку
В Старом Осколе с территории сельхозпредприятия умыкнули семена зерновых
В Белгородской области по факту гибели семьи в ДТП возбудили уголовное дело
В Белгородской области водитель «БМВ» погиб, врезавшись в торговый центр
В Белгородском детском саду коронавирусом заболели двое малышей
Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля
В жару жители Разумного Белгородского района сидят без воды
У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка
В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей
В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП