Белгородца осудили за сутенерство

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:18:39+03:00

Впервые он был наказан по этой статье три года назад

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Жителя Белгорода осудили за услуги сутенера, причем это не впервые. Три года назад мужчину уже наказывали за организацию проституции. Тогда суд назначил штраф 300 тысяч рублей, однако белгородец его не выплачивал. Поэтому штраф заменили на обязательные работы, сообщила прокуратура Белгородской области.

Но и после этого белгородец продолжил бурную деятельность. По версии следствия, он 15 раз привозил женщин для оказания интимных услуг в бани и сауны Белгорода и Белгородского района. За свои услуги получал от 500 до 1000 рублей вознаграждения. Кроме того, брал плату с проституток, а также арендовал квартиры для их встреч с клиентами.

Когда правоохранительные органы задержали сутенера, он признал свою вину. Суд признан 35-летнего белгородца виновным в совершении преступления, предусмотренного УК России - организация занятий проституцией и назначил ему год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU