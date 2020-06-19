Белгородский чиновник дочерней компании РЖД осужден за крупную взятку

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:49:40+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с Белгородским ЛО МВД России на транспорте выявили и пресекли преступную деятельность должностного лица одного из подразделений Юго-Восточной железной дороги. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере.

Следствие установило, что в 2016 году, занимая должность начальника одного из структурных подразделений дочерней компании РЖД, фигурант уголовного дела заключил несколько договоров с закрытым акционерным обществом на техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта в Белгороде. Также был заключен договор на техобслуживание систем инфракрасного отопления помещений и тепловых насосов. В рамках контракта, который превышал 610 тысяч рублей, чиновник незаконно получил денежные средства на общую сумму 170 тысяч рублей от предпринимателя за подписание актов выполненных работ. При этом работы никакие не выполнялись.

Решением Свердловского районного суда Белгорода фигурант признан виновным в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Бывшего чиновника обязали выплатить штраф в размере 340 тысяч рублей, а также запретили в течение 2-х лет занимать должности в государственных органах, сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU