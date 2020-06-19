В Шебекинском округе благоустраивают памятники Великой Отечественной войны

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:12:03+03:00

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В Шебекинском городском округе продолжаются работы по благоустройству памятников, посвященных геройскому подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Подходят к окончанию ремонтные работы в селе Белянка округа на Братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистско-немецкими захватчиками.

Как сообщила пресс-служба администрации округа, на сегодняшний день уложена тротуарная плитка, постамент укреплен и облицован керамогранитом. Выполнена новая конструкция для мемориальных плит, также будет установлена стела с именами воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU