2020-06-18T17:36:16+03:00
Общество

Компания в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%

Акция действует во всех салонах оператора до 30 июня
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Так, до 30 июня включительно абоненты Tele2 могут приобрести в салонах оператора смартфоны Huawei со скидкой 15%. Предложение действует на модели Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei Y8P, Huawei Y6P, Huawei Y5P.

Чтобы получить скидку, необходимо быть участником программы лояльности «Больше». В мобильном приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете нужно активировать промокод, а в салоне оператора – сообщить продавцу о желании купить смартфон Huawei по акции. Один абонент может получить и активировать один промокод. Количество акционных смартфонов ограничено, наличие необходимо уточнять в салонах связи Tele2.

Участником программы лояльности «Больше» может стать любой частный абонент Tele2. Чтобы увидеть все предложения от партнеров, достаточно авторизоваться в личном кабинете и перейти в раздел «Больше» – на tele2.ru или в мобильном приложении «Мой Tele2». Пользователям программы лояльности доступны скидки на товары или услуги, подарки, а также кешбэк на абонентский счет клиента Tele2.

Подробности акции,сроки,время и место проведения на сайте https://msk.tele2.ru/bolshe

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Старооскольская строительная организация заплатила долг и штраф за несвоевременную оплату
На вооружение белгородских добровольцев-пожарных поступило новое оборудование
Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего
Фитнес-центры, бассейны, аквапарк и ледовые арены Белгородской области начнут работать с 20 июня
Компания в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%
В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"
Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа
Гости из столицы отныне могут свободно въезжать в Белгородскую область
В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования
В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку
В Старом Осколе с территории сельхозпредприятия умыкнули семена зерновых
В Белгородской области по факту гибели семьи в ДТП возбудили уголовное дело
В Белгородской области водитель «БМВ» погиб, врезавшись в торговый центр
В Белгородском детском саду коронавирусом заболели двое малышей
Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля
В жару жители Разумного Белгородского района сидят без воды
У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка
В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей
В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП