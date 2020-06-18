2020-06-18T16:52:24+03:00
Общество

В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"

Белгород удивит горожан и гостей ко Дню города сюрпризами
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: vk.com/galdunФото: vk.com/galdun
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Памятник князю Владимиру, по которому многие путешественники и гости области узнают областной центр и даже Белгородскую область, засветится по ночам. А на стометровке появится новый фонтан «Девочка с гусем».

Об идее подсветить памятник князю Владимиру на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр города. Юрий Галдун, в частности, написал: «Памятник князю Владимиру к 5-му августа будет с подсветкой». К такой лаконичной информации мэр прикрепил эскиз, на котором видно, как памятник князю Владимиру будет выглядеть с подсветкой.

Также ко Дню города Белгорода власти пообещали обновить детский городок в Центральном парке, отремонтировать у Смоленского собора прилегающую территорию. К празднику на стометровки появится новый фонтан «Девочка с гусем» а у спортивного комплекса Светланы Хоркиной — памятник «Встреча Везелицы и Северского Донца».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"
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