В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:52:24+03:00

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Памятник князю Владимиру, по которому многие путешественники и гости области узнают областной центр и даже Белгородскую область, засветится по ночам. А на стометровке появится новый фонтан «Девочка с гусем».

Об идее подсветить памятник князю Владимиру на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр города. Юрий Галдун, в частности, написал: «Памятник князю Владимиру к 5-му августа будет с подсветкой». К такой лаконичной информации мэр прикрепил эскиз, на котором видно, как памятник князю Владимиру будет выглядеть с подсветкой.

Также ко Дню города Белгорода власти пообещали обновить детский городок в Центральном парке, отремонтировать у Смоленского собора прилегающую территорию. К празднику на стометровки появится новый фонтан «Девочка с гусем» а у спортивного комплекса Светланы Хоркиной — памятник «Встреча Везелицы и Северского Донца».

ИСТОЧНИК KP.RU