2020-06-18T16:23:58+03:00
Здоровье

Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа

Накануне профессионального праздника они получили от Металлоинвеста современное диагностическое оборудование
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Подаренное оборудование - бесценный вклад в здоровье губкинцев.Подаренное оборудование - бесценный вклад в здоровье губкинцев.
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В рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве Компании с Правительством Белгородской области на эти цели Металлоинвест направил около 13 миллионов рублей. Новое медицинское оборудование Лебединский ГОК передал губкинской детской и центральной районной больницам. В передаче приняли участие глава администрации Андрей Гаевой и председатель Совета депутатов Губкинского городского округа Анатолий Кретов.

- В преддверии Дня медицинского работника, мы рады поздравить наших врачей с наступающим профессиональным праздником именно так – не только словом, но и делом! Мы должны приложить максимум усилий, чтобы облегчить их ежедневный труд, – уверен Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Каждый год мы интересуемся у медработников их проблемами с аппаратурой, нуждами, новыми тенденциями. И работаем над тем, чтобы эти потребности были удовлетворены, а они имели всё необходимое, и продолжали выполнять свою важную миссию. Кроме оборудования, мы также передаём и средства индивидуальной защиты, чтобы врач, оказывая спасительную помощь людям, и сам был защищён.

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