2020-06-18T14:53:41+03:00
Происшествия

В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования

По предварительным данным, местный житель обманом получил займ в микрофинансовой организации и не стал выплачивать деньги
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ОМВД России по городу Губкину обратились представители микрофинансовой организации. Они сообщили, что один из их клиентов не выплачивает займ.

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.

По предварительным данным, при оформлении займа мужчина обманул сотрудников микрофинансовой организации, сообщив ложные сведения о трудоустройстве и зарплате. Получив 15 тысяч рублей, он вскоре потратил деньги, а выплачивать займ не стал.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования. Он может получить четыре месяца ареста, штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы либо два года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"
Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа
Гости столицы отныне могут свободно въезжать в Белгородскую область
В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования
В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку
В Старом Осколе с территории сельхозпредприятия умыкнули семена зерновых
В Белгородской области по факту гибели семьи в ДТП возбудили уголовное дело
В Белгородской области водитель «БМВ» погиб, врезавшись в торговый центр
В Белгородском детском саду коронавирусом заболели двое малышей
Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля
В жару жители Разумного Белгородского района сидят без воды
У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка
В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей
В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП