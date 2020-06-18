В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:53:41+03:00

По предварительным данным, местный житель обманом получил займ в микрофинансовой организации и не стал выплачивать деньги

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В ОМВД России по городу Губкину обратились представители микрофинансовой организации. Они сообщили, что один из их клиентов не выплачивает займ.

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.

По предварительным данным, при оформлении займа мужчина обманул сотрудников микрофинансовой организации, сообщив ложные сведения о трудоустройстве и зарплате. Получив 15 тысяч рублей, он вскоре потратил деньги, а выплачивать займ не стал.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования. Он может получить четыре месяца ареста, штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы либо два года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU