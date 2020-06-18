В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

18 июня c просьбой о помощи животному на телефон Службы спасения-112 обратилась жительница города Грайворон, которая живет в своем дома на улице Урицкого. По словам женщины, требовалась помощь попавшему в беду маленькому котенку. Прибывшим спасателям хозяйка частного домовладения рассказала, что котенок находится под полом в кухне, от роду ему месяц, совсем маленький, и как он туда забрался, она не понимает. Чтобы достать котенка спасателям пришлось снять раковину, распилить бензопилой в полу отверстие.

Доставали «пострадавшего»и с помощью веревки с петлей А затем передали обессиленное животное хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU