2020-06-18T13:52:38+03:00
Общество

В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку

Чтобы спасти «пострадавшего», пришлось выпиливать часть пола в кухне частного дома
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

18 июня c просьбой о помощи животному на телефон Службы спасения-112 обратилась жительница города Грайворон, которая живет в своем дома на улице Урицкого. По словам женщины, требовалась помощь попавшему в беду маленькому котенку. Прибывшим спасателям хозяйка частного домовладения рассказала, что котенок находится под полом в кухне, от роду ему месяц, совсем маленький, и как он туда забрался, она не понимает. Чтобы достать котенка спасателям пришлось снять раковину, распилить бензопилой в полу отверстие.

Доставали «пострадавшего»и с помощью веревки с петлей А затем передали обессиленное животное хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"
Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа
Гости столицы отныне могут свободно въезжать в Белгородскую область
В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования
В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку
В Старом Осколе с территории сельхозпредприятия умыкнули семена зерновых
В Белгородской области по факту гибели семьи в ДТП возбудили уголовное дело
В Белгородской области водитель «БМВ» погиб, врезавшись в торговый центр
В Белгородском детском саду коронавирусом заболели двое малышей
Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля
В жару жители Разумного Белгородского района сидят без воды
У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка
В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей
В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП