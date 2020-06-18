В Белгородском детском саду коронавирусом заболели двое малышей

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:30:33+03:00

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На ежедневном брифинге заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Ирина Николаева представила уточненную информацию по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией в детсаду поселка Майский.

Как сказала чиновница, из всех 12 детей группы коронавирусной инфекцией заболели двое. Их состояние оценивается, как близкое к удовлетворительному, дети находятся на амбулаторном лечении. Причиной заболевания малышей стал домашний очаг, так как у детей заболел папа.

10 контактных детей из группы обследованы. У 9 из них уже получены отрицательные результаты на COVID-19, анализ еще одного ребёнка находится в работе. Обследован и контактный персонал — трое взрослых. Их тесты также отрицательные, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в информации, которая прозвучала ранее, было сообщено, что в детсаду заболела воспитательница. И именно из-за нее на карантин была отправлена вся группа. Остальные группы детского сада продолжали работать.

ИСТОЧНИК KP.RU