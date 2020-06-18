2020-06-18T09:49:51+03:00
Происшествия

Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля

Только активное сопротивление потерпевшего и вмешательство третьего лица помешало 39-летнему мужчине довести дело до конца
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля.Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля.Фото: "КП" Архив
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Ссора приятелей, результатом которой стало судебное разбирательство и признание виновным одного из них в попытке убийства, произошла 16 марта этого года. И если бы не активное сопротивление потерпевшего и вмешательство третьего лица, еще неизвестно чем все могло закончиться.

Во время следствия и судебного разбирательства было установлено, что в компании мужчин, которые распивали спиртное в гараже по улице Садовой в селе Нижеголь Шебекинского городского округа вспыхнула ссора. В ход пошел нож, который был в руках 39-летнего мужчины. Он и нанес своему «обидчику» 6 ножевых ранений. 33-летний потерпевший активно сопротивлялся, вмешался хозяин гаража.

Во время следствия и суда подсудимый пытался доказать, что никакого умысла убить своего приятеля у него не было. Но проведенные экспертизы подтвердили именно попытку убийства. Об этом свидетельствовали количество телесных повреждений у потерпевшего и их тяжесть, наличие следов пальцев рук обвиняемого на орудии преступления, кровь потерпевшего на одежде подсудимого. Работа со свидетелями, их показания также помогли доказать наличие конфликта потерпевшего именно с обвиняемым.

Собранные следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю села Нежеголь. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), сообщаем пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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