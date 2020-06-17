В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:02:37+03:00

За день в регионе уже погибли четыре человека

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17 июня в Белгородской области выдался аварийный день. Напомним, в Яковлевском городском округе в результате столкновения «десятки» и «Газели». Три человека погибли, один пострадал.

Еще одна смертельная автоавария случилась в Ивнянском районе. На втором километре трассы «Ивня – Песчаное -Череново» около 13 часов 50 минут столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 73-летнего мужчины и «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 19-летний парень.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Управлявший «четырнадцатой» пожилой мужчина скончался. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что с травмами в лечебное учреждение доставлены три пассажира «семерки» – 18-летняя девушка и 2 молодых человека в возрасте 17 лет и 19 лет.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасный объезд места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU