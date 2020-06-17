17 Июнь 2020 2020-06-17T20:55:02+03:00

В жару жители Разумного Белгородского района сидят без воды. Фото со страницы в соцсети Вконтакте Екатерины Долговой

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С начала июня в жилмассивах Разумное-22а, 22б, 71 поселка Разумное Белгородского района наблюдаются перебои с водоснабжением, точнее, полное отсутствие воды или наличие грязной ржавой воды. А счетчики крутятся, значит, в квитанциях придет счет на оплату за потребление воды.

Разуменцы записали видеообращение к губернатору с просьбой вернуть в их дома воду. Спустя время администрация района отрапортовала, что проблема решена, хотя вода в кранах так и не появилась. Так и не дождавшись решения вопроса, местные жители запустили флешмоб - стали делиться в соцсетях видео с ржавой водой.

Как сообщила в соцсетях депутат Катерина Долгова, инициативная группа жителей микрорайонов провела встречу с руководством водоснабжающей организации. Жителей интересовало, когда построят и запустят скважины, будут ли устранены регулярные поломки в системе водоканала на «нижних» улицах массивов.

Также прозвучала просьба провести перерасчет оплаты за водоснабжение для жителей этих массивов за июнь в связи с некачественной поставкой.

ИСТОЧНИК KP.RU