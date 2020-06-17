2020-06-17T14:14:43+03:00
Происшествия

В Белгороде из дома по улице Преображенской выпала девушка

Очевидцы ЧП утверждают, что упавшая выжила
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:vk.com/autobelgorod.Фото:vk.com/autobelgorod.
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ЧП случилось сегодня, 17 июня, в Белгороде в одном из домов на улице Преображенской. По утверждениям очевидцев происшествия, которые делятся новостью в соцсетях, из окна дома выпала девушка, но она приземлилась на козырек диагностического центра, который расположен на 1-м этаже. Упавшая выжила. Когда приехали врачи скорой, девушка находилась в сознании. Пострадавшую увезли в больницу.

Напомним, что в Белгородской области за последние дни такое падение – не первое. 14 июня из окна в Губкине выпала 16-летняя девушка. Она выжила, но ее также пришлось госпитализировать. А вот 26-летнему мужчине, который 15 июня выпал из дома в Старом Осколе, так не повезло. Он разбился насмерть

ИСТОЧНИК KP.RU

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