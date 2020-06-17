2020-06-17T12:44:10+03:00
Общество

В Белгородском районе в 100 метрах от государственной границы в багажнике авто обнаружили гражданина Нигерии

Молодой человек, уже совершавший аналогичное правонарушение, пытался незаконно попасть в Украину
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
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12 июня 2020 года в пограничной зоне в районе населенного пункта Солнцевка Белгородского района в 100 метрах от государственной границы пограничники остановили автомобиль, в багажнике которого находился гражданин Республики Нигерия 1997 года рождения. Выяснилось, что молодой человек уже задерживался в апреле текущего года при попытке попасть с территории России на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска. А затем он хотел перебраться в одну из стран Евросоюза.

10 июня Белгородский районный суд признан гражданина Республики Нигерии виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, а также в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП, ему было назначено наказание в виде штрафа, меру пресечения в виде содержания под стражей тогда отменили.

Что ждет гражданина Республики Нигерия за очередное правонарушение, покажет время и решение очередного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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