В Белгородском районе в 100 метрах от государственной границы в багажнике авто обнаружили гражданина Нигерии

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:44:10+03:00

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12 июня 2020 года в пограничной зоне в районе населенного пункта Солнцевка Белгородского района в 100 метрах от государственной границы пограничники остановили автомобиль, в багажнике которого находился гражданин Республики Нигерия 1997 года рождения. Выяснилось, что молодой человек уже задерживался в апреле текущего года при попытке попасть с территории России на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска. А затем он хотел перебраться в одну из стран Евросоюза.

10 июня Белгородский районный суд признан гражданина Республики Нигерии виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, а также в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП, ему было назначено наказание в виде штрафа, меру пресечения в виде содержания под стражей тогда отменили.

Что ждет гражданина Республики Нигерия за очередное правонарушение, покажет время и решение очередного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU