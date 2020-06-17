У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции и обеспечить безопасность сотрудников, в Главном управлении МЧС России по Белгородской области организованы мероприятия по санитарной обработке. Дезинфекции специальным средством подвергаются помещения, здания и территории Главного управления, пожарно-спасательные части. Также санобработку проходят оборудование и техника, находящиеся на вооружении подразделений Главного управления.
Особое внимание уделяется обработке спецтехники, осуществляющей боевой выезд на пожары и происшествия. Также ведется своевременная санитарная обработка обмундирования личного состава ведомства. Реагирующие подразделения МЧС России обеспечены средствами индивидуальной защиты. С личным составом пожарно-спасательных подразделений проводятся дополнительные инструктажи о мерах личной безопасности и использовании СИЗОД.
ИСТОЧНИК KP.RU