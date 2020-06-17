2020-06-17T19:29:54+03:00
Коронавирус Covid-19

У белгородских спасателей коронавирус не пройдет

Дезинфекции подвергаются помещения, оборудование и техника
Ирина ТАРАСОВА
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У белгородских спасателей коронавирус не пройдет. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиУ белгородских спасателей коронавирус не пройдет. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
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Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции и обеспечить безопасность сотрудников, в Главном управлении МЧС России по Белгородской области организованы мероприятия по санитарной обработке. Дезинфекции специальным средством подвергаются помещения, здания и территории Главного управления, пожарно-спасательные части. Также санобработку проходят оборудование и техника, находящиеся на вооружении подразделений Главного управления.

Особое внимание уделяется обработке спецтехники, осуществляющей боевой выезд на пожары и происшествия. Также ведется своевременная санитарная обработка обмундирования личного состава ведомства. Реагирующие подразделения МЧС России обеспечены средствами индивидуальной защиты. С личным составом пожарно-спасательных подразделений проводятся дополнительные инструктажи о мерах личной безопасности и использовании СИЗОД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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