В администрации города Белгорода — новый заместитель главы по экономике
На эту должность назначали предпринимателя Станислава Свечкаря
В администрации города Белгорода — новый заместитель главы по экономике. Фото пресс-службы администрации города Белгорода
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В администрации Белгорода произошли кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, распоряжение по назначению заместителем главы по экономике Станислава Свечкаря сегодня, 16 июня, подписал мэр города Юрий Галдун. Новый замглавы администрации города по экономике — в прошлом предприниматель и владелец нескольких бизнесов.
Раньше пост заместителя главы горадминистрации по экономике занимал Михаил Савченко. Станислав Алексеевич Свечкарь приступит к исполнению обязанностей 17 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU