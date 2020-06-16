16 Июнь 2020 2020-06-16T15:18:16+03:00

В администрации города Белгорода — новый заместитель главы по экономике. Фото пресс-службы администрации города Белгорода

На эту должность назначали предпринимателя Станислава Свечкаря

Изменить размер текста: A A

В администрации Белгорода произошли кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, распоряжение по назначению заместителем главы по экономике Станислава Свечкаря сегодня, 16 июня, подписал мэр города Юрий Галдун. Новый замглавы администрации города по экономике — в прошлом предприниматель и владелец нескольких бизнесов.

Раньше пост заместителя главы горадминистрации по экономике занимал Михаил Савченко. Станислав Алексеевич Свечкарь приступит к исполнению обязанностей 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU