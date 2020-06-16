2020-06-16T14:34:16+03:00
Общество

На Белгородчине освободившимся из тюрьмы помогают наладить быт и трудоустроиться

96,8% бывших заключенных имеют официальный источник дохода
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине освободившимся из тюрьмы помогают наладить быт и трудоустроиться. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаНа Белгородчине освободившимся из тюрьмы помогают наладить быт и трудоустроиться. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Профилактике правонарушений в Белгородской области уделяется большое внимание, и проблема социальной адаптации вернувшихся из мест лишения свободы приобретает особую значимость. В 2020 году показатель имеющих официальный источник дохода из ранее судимых граждан, освободившихся из тюрьмы, отмечен на уровне 96,8%, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

На территории округа успешно реализуется проект, посвященный профилактике совершения преступлений, созданию позитивной мотивации к законопослушному образу жизни среди лиц, освободившихся из заключения. В рамках этого проекта ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по трудовому и бытовому устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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