На Белгородчине освободившимся из тюрьмы помогают наладить быт и трудоустроиться
Профилактике правонарушений в Белгородской области уделяется большое внимание, и проблема социальной адаптации вернувшихся из мест лишения свободы приобретает особую значимость. В 2020 году показатель имеющих официальный источник дохода из ранее судимых граждан, освободившихся из тюрьмы, отмечен на уровне 96,8%, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.
На территории округа успешно реализуется проект, посвященный профилактике совершения преступлений, созданию позитивной мотивации к законопослушному образу жизни среди лиц, освободившихся из заключения. В рамках этого проекта ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по трудовому и бытовому устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU