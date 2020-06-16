В Белгородской филармонии пройдет онлайн-концерт ко Дню медика

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:18:44+03:00

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Белгородская государственная филармония приготовила особенный музыкальный подарок ко Дню медицинского работника — концерт в необычном формате. 19 июня ссылка на трансляцию будет опубликована в социальных сетях филармонии Вконтакте и Фэйсбуке, а также на сайте в разделе «Новости». Онлайн-концерт смогут увидеть все желающие.

В программе концерта – выступления солистов филармонии: заслуженных артистов РФ Владимира Ермолова (эстрадный вокал), Нины Гридчиной (эстрадный вокал), Светланы Ломоносовой (сопрано), Нины Стрижовой (меццо-сопрано), Ольги Цымбалист (эстрадный вокал), заслуженного работника культуры РФ Ирины Соколовой (фортепиано). Белгородцы также услышат лауреатов международных конкурсов Галину Зольникову (сопрано) и Валентину Яблонскую (фортепиано), Наталью Воскресенскую (меццо-сопрано), Тамару Кузнецову (народный вокал) и ансамбль «Токаев-квартет», Наталью Ткаченко (народный вокал), Екатерину Новикову (эстрадный вокал), Евгения Доброва (эстрадный вокал) и Татьяну Дружинину (эстрадный вокал), Ивана Белыша (эстрадный вокал), Оксану Меньшикову и Константина Кривцова (эстрадный вокал), а также Яну Ермолову и Анну Демченко (эстрадный вокал).

Прозвучат популярные эстрадные, народные и казачьи песни, романсы и советские шлягеры. Филармония приглашает всех «посетить» праздничный онлайн-концерт и присоединиться к поздравлениям главных героев сегодняшнего непростого времени.

ИСТОЧНИК KP.RU