В Белгородской области с начала года больше двух тысяч водителей сели за руль подшофе
В региональной Госавтоинспекции подвели итоги за пять месяцев. По данным полиции с начала года на дорогах региона выявили 2086 пьяных или отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Причем, 230 человек ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду.
Всего в регионе произошло сорок пьяных ДТП. В них восемь человек погибли и 46 получили травмы.
Полицейские напоминают водителям, что за такое правонарушение можно на два года остаться без прав и получить штраф в 30 тысяч рублей. В случае рецидива водитель будет привлечен к уголовной ответственности, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
Стражи порядка призывают белгородцев не относиться равнодушно к проблемам дорожной безопасности. Если вы заметили на дороге нетрезвого водителя позвоните в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону: 352-832, 26-42-30.
ИСТОЧНИК KP.RU