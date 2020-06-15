2020-06-15T20:39:40+03:00
Общество

В Старом Осколе подозреваемый в вымогательстве угрожал следователю расправой

Теперь в отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Оскольчанин переусердствовал, пытаясь помочь приятелям получить деньги, которые, по их мнению, им задолжал работодатель.Оскольчанин переусердствовал, пытаясь помочь приятелям получить деньги, которые, по их мнению, им задолжал работодатель.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По данным полиции, в производстве Следственного управления староосколького УМВД находилось уголовное дело о вымогательстве. Фигурант – 33-летний ранее судимый за мошенничество местный житель. По предварительным данным, мужчина переусердствовал, пытаясь помочь приятелям получить деньги, которые, по их мнению, им задолжал работодатель. Аналогичным способом староосколец попытался утрясти и вопрос с уголовным делом. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, злоумышленник позвонил следователю и стал угрожать ему физической расправой. Сотрудник органов внутренних дел сообщил о произошедшем в полицию и службу собственной безопасности. Собранный материал передали в Следственный комитет, где в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело.

- Согласно заключения лингвистической экспертизы высказанные угрозы связаны с реальной возможностью причинения вреда следователю, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Санкции наиболее тяжкой статьи, инкриминируемой мужчине, предусматривают до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Старом Осколе подозреваемый в вымогательстве угрожал следователю расправой
В Белгородской области с начала года больше двух тысяч водителей сели за руль подшофе
Белгородская область 1 июля получит новый препарат «Авиафир» для лечения пациентов с COVID-19
Житель Старого Оскола выиграл в рулетку экстази
В поселке Майский Белгородского района COVID-19 заразилась воспитательница детсада
Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии
Белгородские энергетики устранили в регионе 263 нарушения охранных зон ЛЭП
В Белгородской области за прошедшую неделю на пожарах погибло 3 человека
У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
В Белгороде произошло ДТП с участием трех автомобилей
В Белгородской области пограничники изъяли 37 000 пачек контрафактных сигарет
Белгородская галерея имени Виталия Собровина готовит к открытию новую выставку, посвященную медикам
Супругов из Чернянского района Белгородчины суд ограничил в родительских правах
В поселке Борисовка Белгородчины отремонтировали 11 улиц
В Белгороде жители многоэтажек на бульваре Юности не согласны со строительством магазина в их дворе
Какие улицы Белгорода будут отремонтированы в ближайшее время