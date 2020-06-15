В Старом Осколе подозреваемый в вымогательстве угрожал следователю расправой
По данным полиции, в производстве Следственного управления староосколького УМВД находилось уголовное дело о вымогательстве. Фигурант – 33-летний ранее судимый за мошенничество местный житель. По предварительным данным, мужчина переусердствовал, пытаясь помочь приятелям получить деньги, которые, по их мнению, им задолжал работодатель. Аналогичным способом староосколец попытался утрясти и вопрос с уголовным делом. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, злоумышленник позвонил следователю и стал угрожать ему физической расправой. Сотрудник органов внутренних дел сообщил о произошедшем в полицию и службу собственной безопасности. Собранный материал передали в Следственный комитет, где в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело.
- Согласно заключения лингвистической экспертизы высказанные угрозы связаны с реальной возможностью причинения вреда следователю, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.
Санкции наиболее тяжкой статьи, инкриминируемой мужчине, предусматривают до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU