В Старом Осколе подозреваемый в вымогательстве угрожал следователю расправой

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:39:40+03:00

Оскольчанин переусердствовал, пытаясь помочь приятелям получить деньги, которые, по их мнению, им задолжал работодатель. Фото: "КП" Архив

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По данным полиции, в производстве Следственного управления староосколького УМВД находилось уголовное дело о вымогательстве. Фигурант – 33-летний ранее судимый за мошенничество местный житель. По предварительным данным, мужчина переусердствовал, пытаясь помочь приятелям получить деньги, которые, по их мнению, им задолжал работодатель. Аналогичным способом староосколец попытался утрясти и вопрос с уголовным делом. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, злоумышленник позвонил следователю и стал угрожать ему физической расправой. Сотрудник органов внутренних дел сообщил о произошедшем в полицию и службу собственной безопасности. Собранный материал передали в Следственный комитет, где в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело.

- Согласно заключения лингвистической экспертизы высказанные угрозы связаны с реальной возможностью причинения вреда следователю, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Санкции наиболее тяжкой статьи, инкриминируемой мужчине, предусматривают до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU