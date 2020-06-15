2020-06-15T17:46:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Белгородская область 1 июля получит новый препарат «Авиафир» для лечения пациентов с COVID-19

«Авиафир» - первый официально зарегистрированный в России препарат, показавший свою эффективность
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская область 1 июля получит новый препарат «Авиафир» для лечения пациентов с COVID-19.Белгородская область 1 июля получит новый препарат «Авиафир» для лечения пациентов с COVID-19.Фото: "КП" Архив
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15 июня на ежедневном брифинге заместитель начальника здравоохранения области Людмила Крылова рассказала, что 1 июля белгородцы получат новый препарат «Афиафир». Это - первый официально зарегистрированный в России препарат, который показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.

Регион получит первую партию в количестве 300 упаковок «Авиафира». Общий объем закупки потянет на 6,6 миллионов рублей.

На брифинге подчеркивалось, что использовать новый препарат будут только при стационарном лечении и под строгим наблюдением медиков. Это вызвано тем, что препарат токсичен и требует определенных показаний к применению. Также назначать его будут не всем больным COVID-19. Параллельно при лечении коронавирусной инфекции медики области продолжат использовать те препараты, которые применяли раньше.

Отмечалось, что при амбулаторном лечении пациентов тоже начнут использовать другие новые препараты. Но это будут медикаменты по самой слабой схеме в плане токсического воздействия на организм. А специфическую терапию при амбулаторном лечении будут подключать только в том случае, когда у пациента есть сопутствующие заболевания, которые могут повлиять на тяжесть протекания его заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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