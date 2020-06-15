Житель Старого Оскола выиграл в рулетку экстази

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:21:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 12 июня сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице Прядченко в Старом Осколе подозрительного мужчину. Ранее судимый 41-летний местный житель по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Однако проходить проверку на предмет употребления запрещенных веществ он отказался. При личном досмотре полицейские обнаружили у него две таблетки экстази.

По предварительным данным, староосколец выиграл наркотик в рулетку в одном из мобильных приложений и хранил при себе для личного употребления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение наркотиков ему грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, еще до приговора он может получить пятнадцать суток за отказ от прохождения медосвидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU