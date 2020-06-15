В поселке Майский Белгородского района COVID-19 заразилась воспитательница детсада

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:05:29+03:00

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В детском саду поселка Майский Белгородского района коронавирусной инфекцией заразилась воспитательница детского сада, сообщили на брифинге, который прошел в областном департаменте здравоохранения. Круг лиц, которые контактировали с ней, установили. Это – еще три воспитателя и няня. Детский сад продолжает работать, но группу зараженной воспитательницы, в которой 12 детей, изолировали. Тесты на коронавирус малышам сделают на 8-10-й день, пока же дети отправлены по домам. Все контактирующие с воспитательницей лица находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU