2020-06-15T16:05:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В поселке Майский Белгородского района COVID-19 заразилась воспитательница детсада

Детсад продолжает работать, но зараженную группу из 12 малышей изолировали
Ирина ТАРАСОВА
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Детсад продолжает работать, но зараженную группу из 12 малышей изолировали.Детсад продолжает работать, но зараженную группу из 12 малышей изолировали.
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В детском саду поселка Майский Белгородского района коронавирусной инфекцией заразилась воспитательница детского сада, сообщили на брифинге, который прошел в областном департаменте здравоохранения. Круг лиц, которые контактировали с ней, установили. Это – еще три воспитателя и няня. Детский сад продолжает работать, но группу зараженной воспитательницы, в которой 12 детей, изолировали. Тесты на коронавирус малышам сделают на 8-10-й день, пока же дети отправлены по домам. Все контактирующие с воспитательницей лица находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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