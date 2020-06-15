Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:23:00+03:00

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил возможность оплаты домашнего интернета и телевидения, видеосервиса Wink, мобильного и домашнего телефона от «Ростелекома» в своих салонах по всей России. Средства зачисляются мгновенно

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В салонах связи Tele2 стала доступна оплата услуг «Ростелекома» без комиссии. Сервис реализован на базе платежных шлюзов QIWI. Оплатить можно интернет и телевидение, онлайн-кинотеатр Wink, домашний или мобильный телефон. Платеж производится по лицевому счету за интернет или телевидение и по номеру телефона за услуги домашнего телефона или сотовой связи. Зачисление внесенных средств происходит мгновенно.

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ИСТОЧНИК KP.RU