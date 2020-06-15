Белгородские энергетики устранили в регионе 263 нарушения охранных зон ЛЭП

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:06:31+03:00

Из них 28 случаев ликвидировано за счет самих нарушителей

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За первое полугодие «Россети Центр Белгородэнерго» ликвидировало 263 нарушения охранных зон линий электропередачи. Каждый факт представлял собой реальную угрозу жителям области и при неблагоприятном стечении обстоятельств мог стать причиной несчастного случая.

В прошлом году энергетики зафиксировали сразу несколько фактов самозахвата прилегающей к ЛЭП территории. К примеру, жители сел Стрелецкое Белгородского района и Нижние Лубянки Волоконовского района самовольно оградили опоры линий электропередачи, перекрыв электросетевой организации доступ к оборудованию. После вручения нарушителям уведомлений охранные зоны были восстановлены в своих границах.

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